” باول ” تكشف ما قاله دونالد ترامب عن لقائه الأول بولي العهد
أوضحت نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي السابقة، دينا باول؛ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ قال للمسؤولين، في البيت الأبيض، في أول لقاء جمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: ” أعتقد أن لدينا شريكًا قويًا ” .
وتابعت ” باول ” : ” إن الأمير محمد بن سلمان، تمكّن منذ أول زيارة له، للولايات المتحدة من الوصول إلى الإدارة الأمريكية، وبناء علاقات قوية مع كِبار المسؤولين الأمريكيين، بما يدعم تحقيق مصالح وأهداف البلدين المشتركة ” .
كما أشارت إلى أن بناء العلاقات الوثيقة، جع ” الرياض ” ، وجهة أولى للزيارات الخارجية، للرئيس الأمريكي، مشيدة بالإصلاحات الجارية بالمملكة والجهود المبذولة؛ من أجل هزيمة الإرهاب.
من الجدير بالذكر أيضًا، أن ” باول ” لفتت الانتباه إلى أن ” إيران ” ، تُعد أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وشددت على ضرورة التصدي لها.
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