” باول ” تكشف ما قاله دونالد ترامب عن لقائه الأول بولي العهد

واشنطن(صدى):

أوضحت نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي السابقة، دينا باول؛ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ قال للمسؤولين، في البيت الأبيض، في أول لقاء جمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: ” أعتقد أن لدينا شريكًا قويًا ” .

وتابعت ” باول ” : ” إن الأمير محمد بن سلمان، تمكّن منذ أول زيارة له، للولايات المتحدة من الوصول إلى الإدارة الأمريكية، وبناء علاقات قوية مع كِبار المسؤولين الأمريكيين، بما يدعم تحقيق مصالح وأهداف البلدين المشتركة ” .

كما أشارت إلى أن بناء العلاقات الوثيقة، جع ” الرياض ” ، وجهة أولى للزيارات الخارجية، للرئيس الأمريكي، مشيدة بالإصلاحات الجارية بالمملكة والجهود المبذولة؛ من أجل هزيمة الإرهاب.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن ” باول ” لفتت الانتباه إلى أن ” إيران ” ، تُعد أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وشددت على ضرورة التصدي لها.