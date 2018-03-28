بالصور.. ضبط وافدين يعملون بمحلات ذهب ومجوهرات في المدينة

نايف السالم(صدى):

قام مكتب العمل بمحافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنوّرة، بضبط وافدين يعملون في محلات الذهب والمجوهرات، ووافد آخر يعمل في محل لصيانة الجوالات، وذلك في إطار حملة تفتيشية مفاجئة على محال بيع وصيانة الجوّالات وملحقاتها والذهب والمجوهرات بالمنطقة.

جاء ذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظة، حيث يستمر تكثيف الزيارات الميدانية صباحًا ومساءًا، بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل، وتطبيق الأنظمة والتعليمات وفرض العقوبات بحق المنشآت المخالفة لقرارات التوطين بالمنطقة.