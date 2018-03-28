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بالفيديو.. ماكير كيم كاردشيان يداعبها خلال جلسة ماكياج

بالفيديو.. ماكير كيم كاردشيان يداعبها خلال جلسة ماكياج
سلوى صلاح(صدى):

يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع ” كيم كاردشيان “، تحاول دائمًا استعراض خطواتها الجمالية بطرق مختلفة، من أجل جذب المزيد من الأنظار والأضواء تجاهها.

ونشرت كيم كاردشيان على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، صورة جديدة التقطتها خلال جلسة ماكياج، كانت ترتدى خلالها ” البورنوس “، كما كشفت أن الماكيير الذى يبرز جمالها هو ماريو ديديفانوفيك.

وأثناء جلسة الماكياج ، فاجأ ” ماريو ديديفانوفيك ” كيم، بنشر فيديو قصير خلال مداعبته لها، من خلال وضع ظلال الجفون على إحدى خديها وهو ما أثار دهشتها.


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