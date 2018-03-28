” بتكوين ” تتعافى هامشيا بالقرب من أدنى مستوى في 10 أيام

عادل الحربي(صدى):

تعافت العملة الرقمية ” بتكوين ” بشكل هامشي خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط استمرار الهبوط الجماعي للعملات الرقمية، متأثرين بحظر الإعلانات المتعلقة بالعملات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 1% إلى 7869 دولارًا في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ولكنها تظل بالقرب من أدنى مستوياتها منذ الـ18 من مارس والذي سجلته أمس عند 7755 دولارًا.

وفي المقابل تراجعت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 1.10% إلى 452 دولارًا، وانخفضت ” الريبل ” بنسبة 0.40% إلى 58 سنتًا، فيما هبطت ” بتكوين كاش ” بنسبة 0.60% إلى 885 دولارًا.

واحتفظت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بمستوياتها منذ الأمس عند 300 ميار دولار، وذلك وسط أخبار حظر الإعلانات المتعلقة بالعملات الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل ” تويتر، وفيسبوك” بالإضافة إلى ” جوجل “.