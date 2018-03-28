بالفيديو.. رجل دين ” معمم ” يعزف على البيانو !

بيروت(صدى):

ظهر رجل الدين اللبناني الدكتور حسين الحسيني، خلال مقطعًا فيديو، وهو يعزف مقطوعة موسيقية على آلة البيانو، الأمر الذي يمارسه منذ سنوات، معلنًا عن إيمانه بأن الموسيقى فن من الفنون الإنسانية – على حد وصفه.

حيث عبر ” الحسيني ” عن حبه للموسيقى قائلًا: ” من خلق للطيور حناجرها بأصواتها الجميلة ومن خلق الأصوات الجميلة في سقوط المطر وحفيف أوراق الشجر لا يمكن أن يحرم الموسيقى ” ، معربًا عن استغرابه من بعض الأصوات التي تنتقد قيام رجل دين ” معمم ” بالعزف على آلة موسيقية.