بالفيديو.. رجل دين ” معمم ” يعزف على البيانو !
ظهر رجل الدين اللبناني الدكتور حسين الحسيني، خلال مقطعًا فيديو، وهو يعزف مقطوعة موسيقية على آلة البيانو، الأمر الذي يمارسه منذ سنوات، معلنًا عن إيمانه بأن الموسيقى فن من الفنون الإنسانية – على حد وصفه.
حيث عبر ” الحسيني ” عن حبه للموسيقى قائلًا: ” من خلق للطيور حناجرها بأصواتها الجميلة ومن خلق الأصوات الجميلة في سقوط المطر وحفيف أوراق الشجر لا يمكن أن يحرم الموسيقى ” ، معربًا عن استغرابه من بعض الأصوات التي تنتقد قيام رجل دين ” معمم ” بالعزف على آلة موسيقية.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3042 ] نشر منذ 13 دقيقة
التدين درجات-منهم الملتزم جدا- ومنهم الملتزم ويميل الى الموسيقى او غيرها وذنبه ع جنبه-
لكن المشكله من يستغل الدين ويتدين ثم يلحق الضرر بالاخرين هنا تكمن المشكله-
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 11 دقيقة
لا غرابة هذه اخلاقهم اعرفها منذ اخزم
وان كنت رآيح
اعزف بيانو مع الفضائح
ههههههههههههههههههههههههه