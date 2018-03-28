ولي عهد إمارة دبي يمتدح المملكة بقصيدة

دبي(صدى):

قام ولي عهد إمارة دبي، حمدان بن محمد، بنشر قصيدة يُحيي فيها المملكة ويمدحها، وجاء في مطلعها:

” يا المملكة يا دولة أكرام الوجيه، مثل ما ردد شاعرك، حنا هلك، اللي ما ترضينه ترى ما نرتضيه ” .

وتابع ولي عهد دبي في قصيدته: ” في ترابها قبر النبي صلوا عليه، ومن يتبعه ينجو ومن عاند هلك ” ، ثم يختم قصيدته بالقول ” بلد عدى قدسيّته حصّلت فيه، أوفى شعب ولاءه لأعظم ملك ” .

من الجدير بالذكر، أن قصيدة “حمدان بن محمد، نالت إعجال وثناء المغردين؛ وذلك بعد تداولها على نطاق واسع، حيث قام مغرد سعودي بالرد على القصيدة بقصيدة أخرى، جاء في مطلعها: ” من دار سلمان العزم لهل الإمارات، حكامها والشعب حضر وبوادي، سلام ننصابه رفيع المقامات ” .