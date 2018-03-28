الأوسكار تنهي التحقيق مع رئيسها المتهم بالتحرش جنسي

واشنطن(صدى):

أكدت أكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز الأوسكار، إنها لن تتخذ إجراء ضد رئيسها ” جون بيلي ” ، وأنها أنهت تحقيقها في اتهامات وجهت إليه بالتحرش الجنسي.

وأضافت الأكاديمية في بيان أمس الثلاثاء أنها بدأت التحقيق عندما تلقت شكوى ضد بيلي من شخص غير معروف يوم 13 مارس .

ولكن بيلي نفى في مذكرة أرسلت إلى هيئة الأكاديمية صحة المزاعم التي وردت في المطبوعات التجارية بهوليوود، بأنه حاول أن يلمس امرأة بطريقة غير ملائمة قبل عشر سنوات في موقع تصوير فيلم سينمائي.

وأفادت مجلة فارايتي بأن بيلي، المصور السينمائي الذي يشتهر بأعمال مختلفة تشمل (جراوندهوج داي) و(هاو تو بي إيه لاتين لوفر)، قال في المذكرة إن التقارير الإعلامية التي وصفت الشكاوى التي تلقتها الأكاديمية غير صحيحة وتسهم فقط في تشويه حياته المهنية المستمرة منذ 50 عاما.