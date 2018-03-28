5 طرق لتحافظي على الحب أثناء الخلافات

متابعات(صدى):

الخلافات الزوجية شيء طبيعي وصحّي يحدث بين كل الأزواج، وأن يحدث خلاف بين الزوجين لا يعني نهاية العلاقة، فدائماً هناك حلول إن كان الزوجان متحابّين، وللحفاظ على الحب والرومانسية بينكما حتى في أوقات الخلاف، اتبعي الطرق التالية.

1- ركزي على سبب الخلاف

في إطار رغبة كل طرف في إثبات أن الآخر هو المخطئ، قد يتطرق كل منكما إلى خلافات أخرى مرّ عليها وقت طويل، هذا قد يؤدّي إلى فقد السيطرة على الأمور، كما يراكم المشاكل، ويجعل الوصول إلى حلّ أمراً صعباً، لذلك حدّدي سبب الخلاف مع زوجك، وركزي عليه خلال النقاش، ولا تتطرّقا إلى أسباب فرعية أخرى.

2- كسب الحرب

قد ينغمس كل منكما في إثبات وجهة نظره، وتنسيان التفكير في حلول لخلافكما! تذكّري دائماً أن الأهم من الفوز في المعركة الكلامية، هو التوصّل إلى حلّ ينهي الخلاف بينكما، ويعود بعلاقتكما إلى حالة الاستقرار سريعاً.

3- قاتلي بلطف

حتى في أوقات الشجار، تذكري أن هذا هو حبيبك، لا بأس أن يكون لكِ وجهة نظر متعارضة مع وجهة نظره، ولكن هذا لا يعني أنه يحق لكِ تشويه صورته، أو التهكم على معتقداته والسخرية منه، أو الهجوم على شخصه، بل اعرضي وجهة نظرك، مع التأكيد على أنكِ تقدّرينه وتحترمين اختلاف آرائه.

4- استمعي أكثر ممّا تتحدثين

الاستماع هو جوهر التواصل، عندما يستمع كلّ منكما للآخر، يمكنه التعبير عن رأيه دون أن يفقد احترامه للآخر، كما أن الاستماع يظهر للطرف الآخر الشعور بالاهتمام، وهذا يعمل على تهدئة الموقف واحتوائه أسرع.

5- حاربي بعدل

اللعب بطريقة (من يستطيع أن يضر الآخر أكثر) هو طريقة فعّالة في تدمير العلاقة، إن التفوّه بكلمات تتضمّن إهانة لشريكك، أو تهديدات، هو أمر غير مقبول أبداً، وقد يكون كافياً لإنهاء العلاقة.

إن كنتِ لا تستطيعين السيطرة على تصرّفاتك أثناء الغضب، يمكنك أخذ جلسات علاجية تساعدك على التحكم في انفعالاتك، وحتى تستطيعي ذلك، توقفي عن إجراء أيّ مناقشة خلال فترة غضبك، يمكنك الانسحاب مؤقتاً، ثم استئناف النقاش حالما تهدئين.