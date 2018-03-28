مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يوزع أكثر من 303 مليون نسخة 

علي القحطاني(صدى):

قدم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر جمادى الآخرة 1439هـ 1,213,816 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الإسلامية، لمجموعة من الجهات الحكومية، والأهلية، والخيرية، إضافة إلى عدد من الهيئات الخيرية، وسفارات، وقنصليات المملكة في الخارج.

وأوضح تقرير صادر عن المجمع أنه وزع خلال هذا الشهر 1,208,031 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و 5483 من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و 302 كتاب .

وأضاف التقرير أن ما وزعه المجمع من بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ ، حتى نهاية شهر جمادى الآخرة 1439هـ، بلغ 303.152.608 نسخ من مختلف الإصدارات.