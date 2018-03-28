منتخب الفراعنة يوضح مدى خطورة إصابة عمر جابر

طلال الغامدي(صدى):

أوضح الجهاز الطبي للمنتخب الوطني المصري، مدى خطورة الإصابة التي لحقت بلاعبه عمر جابر، أمس الثلاثاء، خلال مواجهة اليونان الودية، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

وقال الجهاز الطبي إن إصابة ” جابر ” ؛ عبارة عن كدمة قوية في الركبة؛ موضحًا أنه في حاجة إلى بعض الراحة فقط، قبل العودة للمشاركة في المباريات مع فريقه لوس أنغلوس بالدوري الأمريكي.

وغرد ” جابر” عقب نهاية المباراة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا : ” شكرا لكل واحد سأل واطمن عليا، الحمدلله جزع في الرباط الداخلي للركبة، الحمد لله على كل شيء “.

يجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري يقع في المجموعة الأولى مع الأخضر، وأوروغواي وروسيا.