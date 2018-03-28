القبض على شاب ابتز فتاة وقام بتهديدها بالقتل مالم تحقق رغباته

إبراهيم الزهراني(صدى):

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خليص وشرطة المحافظة عن القبض على شاب قام بابتزاز فتاة، حيث تلقى مركز الاتصال الموحد (1909) التابع للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلاغاً من فتاة مفاده أن شاباً في محافظة خليص قام بابتزازها وتهديدها بالقتل مالم تحقق رغباته .

فتم استكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك والتنسيق مع الشرطة التي قامت بالقبض على الشاب وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.