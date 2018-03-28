إنقاذ طفلة من ورم كيسي في البلعوم ببيشة

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة بالتعاون مع قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكليه الطب بجامعه بيشة من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف من ورم كيسي في البلعوم.

وأوضحت صحة بيشة أن الطفلة دخلت مستشفى الملك عبدالله أثر معاناتها من صعوبة في التنفس والبلع، وبإجراء الفحوصات الطبية لها تبين وجود ورم كيسي خلقي في البلعوم الفموي يعد من الحالات النادرة عالمياً، وتم إجراء عمليه جراحية للطفلة تعـد من العمليات النادرة ولأول مرة تجرى في مستشفى الملك عبدالله ببيشة، وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح وتماثلت على أثرها الطفلة للشفاء وهي بحالة جيدة الآن – ولله الحمد -.

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث وتبلغ سعته السريرية 365 سرير وتتوفر به التخصصات الطبية، وقد بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بالمستشفى خلال العام الماضي ” 6628 ” عملية جراحية، فيما بلغ عدد المنومين خلال نفس العام 17162، وبلغ عدد المراجعين 215322 مراجع منهم 133659 مراجع بقسم الطوارئ و 81663 مراجع بالعيادات الخارجية.