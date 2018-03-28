بالصور.. تامر حسني يتألق في حفل الفجيرة وسط حضور جماهيري كبير

أماني الغامدي(صدى):

أحيى المطرب المصري ” تامر حسني ” ، حفل اليوبيل الذهبي لنادي الفجيرة بالإمارات، في حضور جماهيري كبير.

وحرص ” حسني ” علي التقاط الصور التذكارية مع الجمهور الذي حضر الاحتفالية الخاصة بمرور 50 عامًا على تأسيس نادي ” الفجيرة “.

وكان لافتًا زيارة النجمة اللبنانية ديانا حداد لـ تامر حسني في كواليس الاحتفالية، حيث حرصا على التقاط الصور التذكارية معًا.

والجدير بالذكر أن تامر حسني، قد شارك فى حفل اليوبيل الذهبي، بجانب عددًا من المطربين ومنهم كارمن سليمان ومحمد عساف وديانا حداد.