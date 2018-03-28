مدير عام الهلال الأحمر بالرياض يزور مصابي شظايا الصاروخ

سعيد العجل(صدى):

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني بزيارة للمصابين من جراء سقوط شظايا الصاررخ بمدنية الملك سعود الطبية بالشميسي بالرياض، واطمأن على حالة المصابين ونقل لهم تحيات معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي ومنسوبيها متمني لهم الشفاء العاجل.

وتأتي هذه الزيارة ضمن دور الهيئة الإنساني لزيارة ا لمصابين والمرضى وتقديم لهم الدعم المعنوي والنفسي، وقد رافق مدير فرع الرياض عدد من المتطوعين التابعين للهيئة، وطمأن الدكتور القحطاني على المصابين وأكد أنهم يتمتعون بصحة جيدة ولله الحمد بحسب تأكيدات الأطباء المشرفين عليهم وما وجده منهم من تماثل للشفاء.

وقدم الدكتور القحطاني والمتطوعين الورود وهديا بسيطة تعبر عن شكرهم وامتنانهم لما يقدمونه في خدمة هذه الوطن كلن في مجاله.