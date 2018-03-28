الإطاحة بـ 7 آسيويين امتهنوا لعب القمار في جازان

تركي السالم(صدى):

قامت شرطة منطقة جازان، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي، بإلقاء القبض على سبعة أشخاص من جنسية آسيوية، لممارستهم لعب القمار بإحدى الشقق بمحافظة العارضة.

حيث أفادت معلومات واردة لإدارة التحريات، بتجمع عدد من الآسيويين بإحدى الشقق بمحافظة العارضة كل خميس لممارسة القمار، فتم وضعهم تحت المراقبة، وعند التأكد من صحة المعلومات، تمت مداهمتهم والإطاحة بهم أثناء ممارستهم القمار.

وتم العثور على مبلغ مالي يتجاوز ٧ آلاف ريال بحوزتهم، فتم التحفظ عليهم وإكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وإشعار النيابة العامة.

ومن جانبه، توجه اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، مدير شرطة منطقة جازان، ورئيس اللجنة الأمنية الدائمة، بالشكر لرجال التحريات، داعيًا إياهم لمضاعفة الجهود في هذا الإطار.