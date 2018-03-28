بالصور… كاتبة توقع على ” قطرة ماء ” في مكتبة الملك عبد العزيز

تركية البدر(صدى):

أكدت الكاتبة وداد العمار أهمية الكتابة للأطفال وضرورة إدراك الاحتياجات التي تتوائم مع هذه الشريحة السنية.

جاء ذلك أثناء حفل توقيع العمار كتابها ” قطرة ماء ” الذي أقيم في مكتبة الملك عبد العزيز أمس (الثلاثاء) في إطار برنامج تدشين وتفعيل إصدارات المكتبة الموجهة للأطفال.

وتسعى مكتبة الملك عبد العزيز لنشر الثقافة وتعزيز الأوعية الفكرية في المجتمع من خلال استقطاب الفئات العمرية المتنوعة بما فيها فئة الأطفال.

وحثت العمار الأمهات على وجه الخصوص لتشجيع أطفالهن على الكتابة والاستماع لقصصهم لإثراء الرصيد المعرفي لهم وتنمية الخيال لديهم.

وقبيل ختام الملتقى وقعت الأستاذة وداد على النسخ الصادرة من الكتاب، ثم توجهت بصحبة الأطفال إلى ركن حيث أقامت نشاطاً يهدف إلى تبيان أهمية الماء ارتكز على فعاليات رسومية متعددة تتناسب وشريحتهم السنية.