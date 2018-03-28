5 وظائف إدارية شاغرة بالصادرات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة تنمية الصادرات السعودية ” الصادرات السعودية ” ، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 27 مارس والتقديم مستمر حتى 26 مايو 2018م.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مراجع داخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، ويفضل درجة الماجستير.

– مدير فعالية: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو ما يعادلها.

– مدير الإدارة المالية: درجة البكالوريوس في تخصص التمويل، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي علاقات عامة وإعلام: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو ما يعادلها.

– مدير التميُّز التشغيلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة العمليات، الجودة)، ويفضل درجة الماجستير.

كما أشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من هنا .