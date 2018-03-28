مصادرة مواد غذائية تالفة والقبض على 15 عاملا مخالفا بمكة

حسين العلي(صدى):

داهمت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أحد الاحياء السكنية، والتي يكثر فيها تواجد الجاليات الآسيوية ، حيث يمارسون بيع المواد الغذائية والبضائع المختلفة بطرق عشوائية ولا تخضع للمعايير الصحية .

وقد شكلت البلدية فريقا رقابيا بمشاركة شرطة العاصمة المقدسة ، حيث ضم الفريق من البلدية كلا من : مدير إدارة الخدمات مشهور العويضي ورئيس قسم الأسواق محمد العصيمي ومساعد رئيس قسم الأسواق نايف المالكي ومدير الشئون الإدارية بسام بالخير ومشرفي الفترة المسائية مروان بوقس و معتز الغامدي ومراقبي الفترة المسائية ، وبمشاركة أفراد البحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، وتمت مداهمة الموقع بحي الزهور بمكة المكرمة ، وضبط العديد من المحلات المخالفة ومصادرة كميات كبيره من الاطعمه والمواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة ، وتم إغلاق عدد من المحلات المخالفة منها كفتريا ومطعم ومحلات تأجير لوازم أفراح ومحلات بيع إلكترونيات تعمل بدون تراخيص.

وشملت المصادرات حوالي (40) كرتون بيبسي و(60) كرتون حلويات مشكله و(20) كرتون صلصة طماطم كتشب و(50) جالون زيوت طبخ ، و(600) كيلو اسماك يظهر عليها علامات التلف والفساد ، وحوالي (70) كرتون خضار مشكله و(48) كيس بصل و(46) كيس بطاطس ، كما تمت مصادرة عدد (60) زوليه و(50) تيزار و(25) ترمس ماء كبير، وتم إغلاق حوش يزاول فيه نشاط ورشة وبنشر ومغسلة سيارات وتأجير لوازم الأفراح ، وإلقاء القبض على عدد (15) عامل مخالف من قبل أفراد البحث الجنائي المشاركين في الحملة .

وأكد المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية ، أن المراقبون يواصلون جولاتهم على مدار اليوم في كافة الاحياء السكنية خلال هذه الفترة ، للتأكّد من سلامة المواد الغذائية ، والتزام المحلات والمطابخ والمطاعم بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة ، ولضمان سلامة كل ما يقدم للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام .

موجهاً شكره وتقديره الى المراقبين على ما يبذلونه من جهود كبيرة خلال هذه الأيام ، وعلى سرعة استجابتهم لمتابعة مثل هذه المخالفات والقضاء عليها مباشرة.