بالفيديو.. كاميرا مراقبة توثق سرقة لص سكن عمالة في القنفذة
رصدت كاميرات المراقبة في إحدى سكنات العمالة الوافدة بمركز المظيلف التابع لمحافظة القنفذة شخصاً يسطو على غرفهم مستخدماً ” سلاح أبيض “.
وأظهر مقطع فيديو من مفرغ كاميرات التصوير، اللص وهو يحوم حول السكن لتأمين المنطقة، ومن ثم دخل إلى المبنى يتجول بين غرف العمالة، ليتأكد من عدم وجود أحد .
كما أبان تظاهره بأنه يتحدث في الجوال عندما خرج أحد الأشخاص من غرفته، ثم واصل تنفيذ عملية السرقة بفتح باب إحدى الغرف والخروج من المكان مسرعاً بعد سرقته، ليظهر في أخر المقطع تفاجأ العمالة من فقدان نقودهم.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 1 ساعة
أهـ
ما اهون الخلق
ع الخالق ان هم عصوهـ
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2007 ] نشر منذ 55 دقيقة
ناس واجسام تغذت على الحرام السحت النار اولى بهم…يارب لاتبتلينا..بها العمر ويسرق ..اللهم لاشماته.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3898 ] نشر منذ 41 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل… 😕
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 35 دقيقة
اغلب الي يضللون سياراتهم… وراهم مصايب وجرايم
تميم[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 24 دقيقة
ياحسرة أمه وأبيه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 16 دقيقة
بعد فضل الله شوفوا كيف الكاميرات فضحته واخزته امام خلق الله… فاحرصوا عليها فهي العين التي لاتنام والحارس الأمين الذي لا يسهوا ولا يخطي
مغرد[ عدد التعليقات: 1340 ] نشر منذ 9 دقائق
اصلا الحا جه الى شالها من الا رض ورماها عندما نزل من السياره تبان عليها البصمات وبعدين صحيح الي يظللون اغلبهم مجرمين والا ن فيه مو ضه جديده للتظليل حتى المرور لا يكشفهم وهو تركيب قماش اسود ستا ير عند التفتيش يلفها لوالتفتيش يشوف داخل السياره من الجوانب ويشوف كلا مى صدق ان داخلها ستاير سود نفس الطريقه زمان اول عندما تركب ستاير للسياره