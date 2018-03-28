بالفيديو.. كاميرا مراقبة توثق سرقة لص سكن عمالة في القنفذة

نايف السالم(صدى):

رصدت كاميرات المراقبة في إحدى سكنات العمالة الوافدة بمركز المظيلف التابع لمحافظة القنفذة شخصاً يسطو على غرفهم مستخدماً ” سلاح أبيض “.

وأظهر مقطع فيديو من مفرغ كاميرات التصوير، اللص وهو يحوم حول السكن لتأمين المنطقة، ومن ثم دخل إلى المبنى يتجول بين غرف العمالة، ليتأكد من عدم وجود أحد .

كما أبان تظاهره بأنه يتحدث في الجوال عندما خرج أحد الأشخاص من غرفته، ثم واصل تنفيذ عملية السرقة بفتح باب إحدى الغرف والخروج من المكان مسرعاً بعد سرقته، ليظهر في أخر المقطع تفاجأ العمالة من فقدان نقودهم.