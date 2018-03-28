عملية نوعية.. ” الداخلية ” تحبط مخططا يستهدف زعزعة الأمن في المملكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إحباط مخطط يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفوضى بالمملكة، في عملية أمنية استباقية ونوعية تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المملكة.

وأعلنت مصادر أمنية مطلعة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على امرأة وابنيها في محافظة جدة، وبحوزتهم مبالغ مالية مرسلة من أطراف تقيم خارج المملكة.

وأكدت، أن المرأة ضبطت أثناء تسلمها أموال لتنفيذ نشاطات مشبوهة من شأنها أن تعمل على زعزعة أمن المملكة واستقرارها، كما ضبط بمنزل المقبوض عليهم بالدمام أسلحة وذخائر ومضبوطات أخرى.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية خلال الساعات القادمة بياناً تفصيليا توضح فيه ملابسات الحادثة.