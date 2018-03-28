عملية نوعية.. ” الداخلية ” تحبط مخططا يستهدف زعزعة الأمن في المملكة
تمكنت الأجهزة الأمنية، من إحباط مخطط يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفوضى بالمملكة، في عملية أمنية استباقية ونوعية تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المملكة.
وأعلنت مصادر أمنية مطلعة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على امرأة وابنيها في محافظة جدة، وبحوزتهم مبالغ مالية مرسلة من أطراف تقيم خارج المملكة.
وأكدت، أن المرأة ضبطت أثناء تسلمها أموال لتنفيذ نشاطات مشبوهة من شأنها أن تعمل على زعزعة أمن المملكة واستقرارها، كما ضبط بمنزل المقبوض عليهم بالدمام أسلحة وذخائر ومضبوطات أخرى.
ومن المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية خلال الساعات القادمة بياناً تفصيليا توضح فيه ملابسات الحادثة.
ابو عامر[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصركم علي كل فاسد يريد زعزه المملكة وشعبها وقادتها اللهم حفظ دولتنا من كل مكروة
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 54 دقيقة
اللهم من ارد بنا وامننا
وقيادتنا الرشيدة سوء اللهم افضحه
اللهم اكشفه
ونصرنا عليه وجعل كيدهـ في نحرهـ يارب العالمين
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2007 ] نشر منذ 51 دقيقة
رد الله كيدهم ف نحورهم ..
الله يحمينا ..ان شاء الله
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 42 دقيقة
اللهم ادم الامن والامان على وطني اللهم احفظ ملكنا وولي عهده اللهم انصر جنودنا واحمي حدودنا اللهم اني استودعتك المملكه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3898 ] نشر منذ 40 دقيقة
اللهم آمين … 🇸🇦 💖
مغرد[ عدد التعليقات: 1340 ] نشر منذ 6 دقائق
لا حول ولا قوة الا بالله الله يحمى بلدنا ويكفينا شرهم وشكرا شكرا لرجال الا من الا و فيا شكرا لهم اللهم انصر رجال الا من ورد كيد الكا يد فى نحره