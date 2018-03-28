25 عاما سجنا لمعلم حاول تكوين جيش من 100 طفل

لندن(صدى):

حكمت محكمة بريطانية، أمس الثلاثاء، بالسجن 25 عامًا على معلم يدعى ” عمر حقي ” استغل وظيفته في تعليم الدراسات الإسلامية، محاولًا تجنيد أكثر من 100 طفل لتكوين جيش من الأطفال.

وأوضح دين هايدون، قائد إدارة مكافحة الإرهاب فى شرطة العاصمة لندن، أن المعلم المؤيد لتنظيم داعش الإرهابي، عرض على الأطفال مقاطع فيديو لقطع الرؤوس وأعمال عنف؛ مهددًا إياهم أن لا يخبروا أحدًا بالأمر وإجبارهم على الاشتراك في جيش لشن هجمات إرهابية على لندن.

وأشار قائد إدارة مكافحة الإرهاب إلى أن الأطفال أصابهم الرعب، وأدت المقاطع إلى إثارة خوفهم من إخبار أحد بالأمر حتى لا يحدث بهم مثلما رأوا، ولكن تمكنت الشرطة من اكتشاف الأمر والقبض على المعلم، الذي تم إدانته بعدد من الاتهامات منها الإعداد لأعمال إرهابية؛ فيما أقر هو بالذنب من قبل فى أربعة اتهامات أخرى.