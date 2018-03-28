لجين عمران تحب اتنين سوا ” المياه والهوا “

نورة الشهري(صدى):

تألقت الإعلامية ” لجين عمران ” ، في أحدث إطلالتها الساحرة في وسط البحر، وهي تستمتع بالهواء المنعش و المناظر الطبيعية الخلابة.

و من المعروف أن لجين تحرص دائما على مشاركة أهم لحظات حياتها مع جمهورها، فعلى الرغم من أنها تختلي بنفسها في وسط البحر، لكنها قامت بنشر صورها لمحبيها ومتابعيها.

وعلقت لجين على الصور قائلة : ” أحيانا تحتاج فقط لأن تنقطع عن العالم وتستمتع بصحبة نفسك .. مقولة حقيقية100% ، وبالنسبة لي أفضل مكان أنقطع فيه عن العالم هو وسط البحر بعيد عن زحمة الناس والمدينة “.