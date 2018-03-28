الجبير: نحتفظ بحق الرد على العدوان الإيراني

عادل الحربي(صدى):

أكد عادل الجبير، وزير الخارجية، أن المملكة تحتفظ بحق الرد على العدوان الإيراني بالوقت والشكل المناسبين، موضحاً أن المملكة عثرت على صواريخ بالستية إيرانية تم تهريبها إلى اليمن.

وأضاف ” الجبير ” في تصريحات صحفية من نيويورك، أن الصواريخ التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة إيرانية الصنع، معتبراً ذلك اختراق صارخ للقوانين الدولية وعمل عدواني.

وفي سياق آخر، أوضح أن اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، كان مثمراً وبنّاءً وإيجابياً حيث تم بحث مستجدات المنطقة ومناقشة تعزيز التعاون في دعم جهود الامم المتحدة.