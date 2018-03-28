بالصور.. مركز التنمية بوادي فاطمة ينفذ برنامج ” متعة المعرفة “

نايف السالم(صدى):

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بالنادي الاجتماعي النسائي برنامج متعة المعرفة .

وهدف البرنامج إلى الترويح عن العضوات ونقلهن من الجو التقليدي إلى جو الحماس والمتعة والتنافس الثقافي .

وتم تنفيذ البرنامج عبر تطبيق كاهوت وهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة المتعددة الخيارات التي صُمِمت عبر نظام يغطي أي موضوع ، وباستخدام أي لغة ولمستويات مختلفة ، وتم عرض كود الكاهوت على الشاشة أمام المتسابقات واستجبن على الفور باستخدام أجهزتهن والإجابة على الأسئلة في جو حماسي وممتع.

هذا وقد حضر البرنامج 25 سيدة، وفي نهاية البرنامج تم شكر الجميع على الحضور والتفاعل .