4 أسباب ساهمت في انهيار الأخضر أمام بلجيكا برباعية قاسية
لم يتوقع جماهير الأخضر أن تستقبل شباكه 4 أهداف في مواجهة بلجيكا الودية؛ استعدادًا لمونديال روسيا؛ وهو ما تسبب في شعورهم بخيبة الأمل على الرغم أنها فقط مباراة لتحديد المستويات والوقوف على الأخطاء لمعالجتها قبل انطلاق المونديال.
ولكن الهزيمة تظل هزيمة وبطبيعة الحال تسببت في إغضاب جماهير الأخضر؛ إلا أنه هناك 3 أسباب تسببت في انهيار المنتخب الوطني أمام بلجيكا على ملعب ملعب الملك يودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل.
أرجع البعض أسباب الهزيمة إلى الوقوع بشكل كبير في الأخطاء الفردية، حيث تكررت على مدار المباراة الأخطاء من لاعبي الأخضر؛ وهو ما تسبب في انهيار المنتخب تمامًا في الشوط الثاني.
وعلى جانب أخر وعلى الرغم من ظهور الأخضر بشكل منظم في الشوط الأول ونجاحه في مجاراة المنتخب البلجيكي، إلا أنه كانت هناك مشكلة ظهرت بوضوح في الشوط الثاني وهي وظهورهم بخطوط متباعدة، تحت ضغط عامل الجمهور والملعب الذي كان في صالح المنتخب البلجيكي.
واعتبر الكثير أن السبب الرئيسي في هذا الأداء هو إشراك المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عدداً من اللاعبين خلال شوطي اللقاء، للوقوف على مستوياتهم الفنية، مؤكدة أن اللاعبين ظهروا بشكل جيد في بعض فترات المباراة، إلا أن السيطرة كانت في النهاية للمنتخب البلجيكي.
وفي السياق ذاته قدم لاعب الأخضر محمد السهلاوي أداء متواضع كان السبب في تلقيه لانتقادات واسعة عقب نهاية المباراة بشكل خاص؛ حيث يرى جماهير الأخضر أن اللاعب لم يكن في مستواه، مطالبينه بالتركيز بشكل أكبر.
ابو احمد[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
انا شاهدت المباراة وانا متفرج عادى لست بخبير يعاب على الاخصر كثرة التحضير والاحتفاظ بالكرة فى المناطق الخلفية …مع وجود عدد كبير من الاعبين فى الخلف … فى حالة الهجمات المرتدة … لم تكن هنالك مساعدة بصورة فعالة للراجعين من الخلف . بمعنى ان تنتهى الهجمة بكل سهولة عند الفريق الضيف ….. الخلاصة المباراة مفيدة للاخضر لتفادى السلبيات فى المباريات القادمة بامر الله .
النخيش[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 1 ساعة
مقترحات للمسئولين بهيئه الرياضه لبناء منتخب وطني قوي كل طرق اعداد المنتخب خطأ
1-يجب اولا البحث عن المواهب على مستوى الانديه بجميع درجاتها
2- يتم اختيار 50 لاعب يكونون الافضل بالمملكه
3- عمل 4 فرق من هاولاء 50 لاعب وعمل مباريات بين هذه المجموعات المختاره لتصفيه واختيار الافضل والمناسب بعدد 25 لاعب
4- تشكيل منتخبين من هاولاء الاعبين وعمل مباريات تجريبيه مع انديه سعوديه لاختيار الافضل والمناسب لتمثيل المنتخب الوطني
50 – تشكيل المنتخب من افضل هذه المجموعات وعمل معسكر لايقل عن شهر في احدى الدول الاوربيه وعمل مباريات تجريبيه مع انديه صغيره ببلد المعسكر ثم التطور لفرق اعلا درجه حتى الوصول لمنتخبات بالتدريج واذا حصل انسجام وتفاهم بين الاعبين واكتسبو خبره من المباريات التي مرو بها وتطور مستوياتهم يمكن اللعب مع منتخبات قويه والثبات على تشكيله رئيسيه وعدم التغيير الا في حالات نادره وعمل حوافز للاعبين والمحاسبه وعدم تركهم للمزاجيه مباراه يقدم قمه المستوى وفي الاخرى مستوى ضعيف
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 60 دقيقة
رحم الله
فيصل بن فهد رحمة واسعة