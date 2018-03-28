4 أسباب ساهمت في انهيار الأخضر أمام بلجيكا برباعية قاسية

نواف السالم(صدى):

لم يتوقع جماهير الأخضر أن تستقبل شباكه 4 أهداف في مواجهة بلجيكا الودية؛ استعدادًا لمونديال روسيا؛ وهو ما تسبب في شعورهم بخيبة الأمل على الرغم أنها فقط مباراة لتحديد المستويات والوقوف على الأخطاء لمعالجتها قبل انطلاق المونديال.

ولكن الهزيمة تظل هزيمة وبطبيعة الحال تسببت في إغضاب جماهير الأخضر؛ إلا أنه هناك 3 أسباب تسببت في انهيار المنتخب الوطني أمام بلجيكا على ملعب ملعب الملك يودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل.

أرجع البعض أسباب الهزيمة إلى الوقوع بشكل كبير في الأخطاء الفردية، حيث تكررت على مدار المباراة الأخطاء من لاعبي الأخضر؛ وهو ما تسبب في انهيار المنتخب تمامًا في الشوط الثاني.

وعلى جانب أخر وعلى الرغم من ظهور الأخضر بشكل منظم في الشوط الأول ونجاحه في مجاراة المنتخب البلجيكي، إلا أنه كانت هناك مشكلة ظهرت بوضوح في الشوط الثاني وهي وظهورهم بخطوط متباعدة، تحت ضغط عامل الجمهور والملعب الذي كان في صالح المنتخب البلجيكي.

واعتبر الكثير أن السبب الرئيسي في هذا الأداء هو إشراك المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عدداً من اللاعبين خلال شوطي اللقاء، للوقوف على مستوياتهم الفنية، مؤكدة أن اللاعبين ظهروا بشكل جيد في بعض فترات المباراة، إلا أن السيطرة كانت في النهاية للمنتخب البلجيكي.

وفي السياق ذاته قدم لاعب الأخضر محمد السهلاوي أداء متواضع كان السبب في تلقيه لانتقادات واسعة عقب نهاية المباراة بشكل خاص؛ حيث يرى جماهير الأخضر أن اللاعب لم يكن في مستواه، مطالبينه بالتركيز بشكل أكبر.