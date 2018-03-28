وظائف شاغرة بشركة ” مهارة للموارد البشرية ” بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مهارة للموارد البشرية والاستقدام، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة، لـ ” المواطنين ” ، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وإحدى الشركات المتعاقدة معها، في مدينة ” الرياض ” ، وعدد من فروعها الأخرى، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– قانوني/ محامٍ ” 4 وظائف ” .

– ممرض غسيل الكلى “99 وظيفة ” .

– مهندس عمليات ” وظيفتين ” .

– مدير تطوير الموارد البشرية.

– منسق توظيف.

وذكرت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2018م، وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة، من خلال هذا الرابط: هنا .