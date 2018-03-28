رجل يقتل حبيبته ويضع جثتها بحقيبة سفر بعد خلاف بينهما

دبي(صدى):

قام بائع لبناني، يبلغ من العمر 32 عامًا، بخنق حبيبته ووضع جسدها في حقيبة سفر بعد خلاف شديد بينهما، لتصدر المحكمة الابتدائية في ” دبي ” ، حكمًا عليه بالسجن 25 سنة.

وبالتطرق للتفاصيل، قال المتهم، أن الضحية ” فتاة فيتنامية ” بعد عودتها، بدأت تختلق المشاكل، دون سبب منطقي، وفي عام 2017 طلبت مني 13 ألف درهم؛ لتفتح صالون للتجميل، حيث وعدتني بأن أكون رجل أعمالها، مبينًا بأنها عاملته بطريقة غير لائقة، حيث طلبت منه أن تعرفه بصراحة إذا كانت تريد الانفصال، وإذا حدث ذلك فلتعيد له المال.

وتركته الفتاة وقالت إنها مشغولة وتجاهلته، ولكنه تتبعها إلى الحمام، وخنقها لمدة دقيقتين حتى ماتت، ولم يكتف بذلك بل وضع جسدها في شنطة السفر، الذي وجدها بشقتها، وسرق مبلغ 4 ونص درهم من محفظتها وساعتها ومجوهراتها.

يُذكر أن المحكمة وجهت للمتهم، بتهمتي بالقتل والسرقة، وطلبت بترحيله بعد الانتهاء من فترة السجن، فيما أنكر هو اتهامه بالقتل العمد والسرقة، أثناء مثوله أمام المحكمة.