ولي العهد والأمم المتحدة يوقعان برنامج تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن

واشنطن(صدى):

شهد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التوقيع على البرنامج التنفيذي لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018م.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، صباح اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تتضمن تقديم مليار دولار، منها 930 مليون دولار لمنظمات الأمم المتحدة و70 مليون دولار لتأهيل الموانيء والطرق ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.

كما أضاف الأمير خالد أن المبلغ سيشكل قفزة كبيرة لخطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أُطلقت قبل ٦٤ يوم و قدمت الدعم و الإغاثة لحوالي ١.٨ مليون يمني، وسيساهم باستكمال ثلث ما طلبته الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن 2018.

وأشار إلى أن هذا المبلغ يشكل أكبر تبرع في تاريخ الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن المملكة ملتزمة برفع معاناة الشعب اليمني في جميع أنحاء اليمن ولن تتخلى عنهم، حيث تصل الإغاثة الإنسانية التي تقدمها إلى جميع أنحاء البلاد.

وعن دور التحالف العربي، أكد الأمير خالد أن التحالف العربي بقيادة المملكة لا يقوم بدور عسكري فقط، بل يساهم في مشاريع إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية.