نور ينصح الأخضر بعد رباعية بلجيكا: لا تفكروا في الخسارة

طلال الغامدي(صدى):

علق لاعب اتحاد جدة والمنتخب السعودي السابق، محمد نور، أمس الثلاثاء، على الهزيمة التي تلقاها الأخضر برباعية في مواجهة بلجيكا وديَا.

وقال ” نور ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” خسرنا اليوم من بلجيكا في مباراة تجريبية، الهدوء ومواصلة العمل برؤية واضحة، سيكون المستقبل أفضل بمشيئة الله ” .

وتابع ” نور ” تغريداته: ” إخواني اللاعبين لا تفكروا في الخسارة بأقل النتائج، وإنما ليكن تركيزكم، أن تقدموا المستوى لتحققوا الفوز، وحينها ستكون الأمور جيدة بإذن الله “.

وخسر الأخضر، في مواجهة الأمس برباعية دون رد على يد المنتخب البلجيكي؛ وهو ما أثا غضب عدد من الجماهير؛ التي شعرت بالقلق على أداء المنتخب قبل انطلاق المونديال.