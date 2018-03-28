بالصور.. تحديثات جديدة لنيسان قشقاي 2015 منتصف العام

طوكيو(صدى):

نيسان روج سبورت 2018 والمعروفة باسم قشقاي في أسواقنا، لم تحظى بتغييرات بصرية في 2018 مقارنة بالموديل السابق، إلا أن ذلك لم يمنع الشركة من تكرار الكرّة وإصدار تحديثات طفيفة إلى موديل 2018.5.

تحديثات منتصف العام المخطط إصدارها للكروس أوفر المدمجة تقتصر على حزمة تقنيات والمتضمنة مكابح طواريء أوتوماتيكية، تنبيه البقعة العمياء، تنبيه مرور المشاة، وهي مميزات ستتاح بشكل قياسي.

تسعيرة موديل 2018.5 مجهولة حالياً، لكن وسائل الإعلام الأمريكية تخمن بأنه سيرتفع بحدود 400$ (1,500 ريال).

يذكر أن نيسان روج سبورت 2018 تتوفر حالياً في الولايات المتحدة مقابل 21,640$ (81,150 ريال)، على أن يرتفع إلى 27,640$ (103,650 ريال) لنسخة SL الأعلى تكلفة.