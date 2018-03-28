رحيل كهربا عن الاتحاد يتوقف على لاعب الرائد

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن نادي الزمالك ينتظر قرار لاعبه المعار للرائد محمود شيكابالا فيما يتعلق ببقاؤه أو رحيله عن دوري المحترفين؛ لكي يحسم أمر عوده لاعبه المعار للاتحاد محمود كهربا.

وقالت المصادر إن شيكابالا يرغب في البقاء في دوري المحترفين ويسعى الوكلاء لعرضه على الأندية السعودية؛ وفي حالة تلقيه لعرض جيد سيتمكن الزمالك من توفير قيمة عقد كهربا؛ الذي أبدى رغبته في العودة للزمالك في حالة عدم تلقيه لعروض أوروبية الصيف المقبل.

يجدر الإشارة إلى أن أداء اللاعب كهربا شهد تراجع كبير في صفوف العميد خلال الموسم الحالي على عكس الموسم الماضي.