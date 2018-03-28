بالصور..مدير مكتب الروابي بتعليم الرياض يدشن تحويل مدرسة التعاون الإبتدائية لـ ” إكترونية “

سعيد العجل(صدى):

دشّنت مدرسة التعاون الإبتدائية أمس الثلاثاء، مشروع تحويل مدرسة التعاون الإبتدائية إلى مدرسة إلكترونية وفقاً للأساليب الحديثة التي تُساهم في زيادة فاعلّية الطلاب، بحضور ورعاية مدير مكتب الروابي بتعليم الرياض محمد أبا الخيل.

حيثُ يصبح الطالب أكثر قدرة على الاكتشاف والتحليل والتركيب واكتساب مهارات تعلّم عالية المستوى،لإنها تُعرض بطريقة إكترونية حديثة تساعد الطالب على الاحتفاظ بالمعلومات لفترات أطول،وتُقدِّم التغذية الفورية والمستمرة للطالب وتزيدهُ مِن قوة دافعية إلى التعلّم.

ويعتبر هذا المشروع التحولي للتعليم الإلكتروني بمدرسة التعاون الإبتدائية من أولى المدارس التي طبقت هذا التحول.

ومن جانبه صرح مدير مكتب الروابي بتعليم الرياض قائلاً: ” إن وزارة التعليم تتماشى منهجياً مع سياسة القيادة الرشيدة في مواكبة التحديات في تأهيل أجيال قادمة تنافس التعليم الدولي في كافة تطوراته،ومن هذا المنطلق سعت الوزارة في برامجها بالعمل على تبنّي برامج تدعم وتحقق أهداف الرؤية وفق مجال المنطلقات التعليمية حيث أنها أطلقت مؤخرًا برنامج بوابة المستقبل “.

وأكد أبا الخيل، أن المبادرة المتميّزة التي قامت عليها مدرسة التعاون الإبتدائية في مشروع تحويلها إلى مدرسة إكترونية يُشكرون عليها،حيثُ أنها تهدف لتوطين التعليم الإلكتروني تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

واختتم تصريحه بالشكر والتقدير لقائد المدرسة ناصر بن جدي العتيبي ،والطاقم الإداري ،والمعلمين على ما وجده من تميز في تطوير العمل ،وخلق بيئة تعليمية مشوّقة، لاحظها كميلاد تعلّم جديد في فكر الطالب وتفاعله ونشاطه الذهني أثناء تجوّله في داخل الفصول المدرسية.