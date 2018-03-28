تراجع أسعار النفط في ظل ارتفاع المخزونات الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

عادت أسعار النفط إلى خسائرها مرة أخرى خلال تعاملات، صباح اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها الهامشي أمس، متأثرة بالتقديرات التي أشارت إلى ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة خلال الإسبوع الماضي.

وانخفضت عقود خام بنت تسليم مايو بنسبة 0.73% عند مستوى 69.60 دولار للبرميل في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة، كما تراجعت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة .86% إلى 64.69 دولار للبرميل.

وكان تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس كشف عن ارتفاع المخزونات النفطية بمقدار 5.3 مليون برميل خلال الإسبوع المنتهي في 23 مارس، ليصل إجماليها إلى 430.6 مليون برميل.

ومن المنتظر اليوم الأربعاء إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات والإنتاج الرسمية.