المدينة تتصدر القائمة.. 16 حالة اعتداء بين الطلاب والمعلمين خلال شهرين

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أن الحالات الموثقة للعنف في المدارس بلغت حوالي 16 حالة خلال شهرين فقط، بمعدل حالتين كل أسبوع.

وأوضحت المصادر، أن معظم حالات الاعتداءات كانت من طلاب ضد معلمهيم، موضحاً أن آخرها كان عندما تعرّض معلم بمدرسة خالد بن حزام المتوسطة بالمدينة المنورة للاعتداء عليه من أحد الطلاب.

يذكر أن أحد طلاب المدرسة المذكورة، كان قد ألقى الحجر على رأس معلمه، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي، حُددت مدة شفائه بـ7 أيام.

وكانت منطقة المدينة المنورة هي أكثر المناطق التي حدثت بها اعتداءات في المدارس خلال الشهرين الماضيين بـ 3 حالات، وتليها تبوك والطائف وعسير بمعدل حالتين لكل منهم، ثم حالة واحدة في : ” الحدود الشمالية، الأفلاج، المنطقة الشرقية، الأحساء، نجران، جازان، جدة ” .