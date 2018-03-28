” زبدة الشيا ” لبشرة شابة ومشرقة

متابعات(صدى):

قالت طبيبة جلدية ؛ أن زبدة الشيا تعد بمثابة علاج فعال للكثير من مشاكل بشرة وجهك فهي تشمل فوائد تعد ولا تحصى، تساهم في التمتع ببشرة شابة خالية من البقع والتجاعيد ولا تشوبها أي شائبة.

وأكدت الطبيبة أن زبدة الشيا تدخل في تركيبة العديد من منتجات العناية بالبشرة. لذلك، من الآن فصاعداً، لا تستغني عن استخدام زبدة الشيا في روتين العناية ببشرة وجهك.

وفي هذا المقال، سنعرفك أكثر الى فوائد زبدة الشيا لبشرة الوجه وبعض الخلطات منها.

بشرة مثالية مع زبدة الشيا

تحتوي زبدة الشيا على خصائص فريدة تجعلك تتمتعين ببشرة شابة وصحية على الدوام، ومن أبرزها:

– تعزز إنتاج الكولاجين

تحتوي زبدة الشيا على الكثير من الفيتامينات، لا سيما E وA وg، التي تكافح ظهور علامات التقدم في السن، إذ إنها تعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة وزيادة مرونتها، إضافة الى أنها تساعد في تغذيتها وإعادة التوهج والنضارة إليها.

– تقضي على الهالات السوداء

تعد زبدة الشيا علاجاً فاعلاً جداً للمشاكل التي تصيب منطقة حول العينين، إذ إنها تقضي على الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين. يكفي فقط، أن تدهني هذه المنطقة بالقليل من زبدة الشيا، وذلك قبل الخلود الى النوم، مع عدم غسلها حتى صباح اليوم التالي.

– ترطب البشرة وتنعم الشفاه

تساعد زبدة الشيا في مد البشرة بالمواد المغذية والمرطبة، مما يمنع جفافها ويجعلها دائماً ناعةة كالحرير، والأمر نفسه بالنسبة الى الشفتين، حيث تعمل زبدة الشيا على العناية بهما وترطيبهما بشكل ملائم.

– تزيل التصبغات والشوائب عن البشرة

تمتلك زبدة الشيا قدرة عالية جداً على توحيد لون البشرة ومكافحة التصبغات والنمش والكلف، لا سيما خلال فترة الحمل، إضافة الى أنها تعمل على معالجة البثور وحب الشباب.

وصفات سهلة مفيدة

وصفة زبدة الشيا للتخلص من تجاعيد الوجه

اخلطي ملعقة صغيرة من زبدة الشيا وملعقتين كبيرتين من زيت السمسم، وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

وصفة زبدة الشيا لترطيب البشرة وتغذيتها

اخلطي ملعقة صغيرة من كل زبدة الشيا والعسل. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك، مع تدليكها بحركات هادئة بأطراف أصابعك لبضع دقائق. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم.