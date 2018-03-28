” إبداع الصحة ” يكتشف مواهب منسوبي الوزارة بإطلاق مبادرة ” موهوب “

أحمد الخبراني(صدى):

أطلق مركز الإبداع بوزارة الصحة مبادرة موهوب والتي تستهدف وتستقطب الموهوبين من منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة والمنشآت التابعة لها حيث أنطلقت المبادرة من طابق واحد في أحد أبراج ديوان وزارة الصحة كبداية أولية وقد أُكتشف فيها أكثر من 15 موهوب.

كما كشف “الستار” عن أول موهبة أمس الثلاثاء الموافق 27/3/2018، وكانت عن المونتاج وإخراج الفيديوهات الاحترافية والتي قدمها ضيف المبادرة الموهوب أحمد بن عيسى غاوي والذي أطلع الحضور على سر موهبته في عالم المونتاج والبرامج الإحترافية.

ونالت موهبتُه المشاركة الفعالة من الحضور والتي ساهمت بخروج فيديوهات إحترافية من قبل المشاركين ،

كما أن مبادرة ( موهوب ) التي أطلقها مركز الإبداع ستسهم في :

1-نشر الثقافة وتبادل المعرفة بين الموظفين

2-خلق بيئة محفزة لروح الفريق

3- إشراك الموهوب مع المشاركة المجتمعية و تجربة المريض بوزارة الصحة لإستثمار موهبته في جميع المجلات المختلفة والمتنوعة.