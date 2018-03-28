بالصور.. أسماء الوفد الرسمي المرافق لولي العهد بالولايات المتحدة الأمريكية

علي القحطاني (صدى):

أثاء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، رافقه عدداً من الوزراء والمسؤولين في المملكة.

ويسعى ولي العهد من خلال هذه الزيارة لتوسيع الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية كواحدة من أهم الحلفاء للمملكة، ويتولى كل فرد من الوفد المرافق له مسؤولية ملف من الملفات المهمة التي يعمل الأمير محمد بن سلمان على إنجازها.

وبجانب المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف، ضم الوفد المرافق للأمير محمد بن سلمان في زيارته لأمريكا كلاً من:

1- الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن.

2- الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

3- الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار.

4- محمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

5- عادل الجبير وزير الخارجية.

6- المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثورة المعدنية.

7- محمد الجدعان وزير المالية.

8- الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام.

9- خالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة.

10- أحمد الخطيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الترفيه.

11- ياسر الرميان المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

12- الفريق أول ركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة.

13- بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.