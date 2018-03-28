القحطاني: ” مشروع الطاقة الشمسية أكبر من قطر مرة ونصف “

حمود العنزي (صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الأربعاء، على الإعلان بالبدء فورًا في تنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد تنفيذه في العالم سوى المملكة.

وأكد القحطاني أنه ستكون نتائج مشروع الطاقة الشمسية بعد سنوات قريبة مثل اكتشافنا للنفط منذ عقود ، موضحا أن حجم المشروع أكبر من مساحة دولة قطر بمرة ونصف.

وأوضح سبب تأكيده على أنه لا أحد يستطيع تنفيذ المشروع سوى المملكة، قائلا : ” موقعنا الجغرافي المميز ومساحتنا الكبيرة التي تعادل قارة ومناخنا يجعلنا في مصاف مجموعة من الدول التي تتميز بذلك ويمكنها الاستثمار في الطاقة الشمسية. ولكن ماذا يفرقنا عنهم؟ حجم الطلب بالمملكة كبير للغاية وخاصة مع المشروعات الكبرى التي تم إقرارها لرؤية ٢٠٣٠ “.

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