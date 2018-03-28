أول رد من ” العمل ” على مطالبات ” تأجير السيارات ” بتوظيف فني أجنبي

عادل الحربي (صدى):

أكدت مصادر أن لجنة النقل البري في غرفة محافظة جدة، طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسماح لمكاتب وشركات تأجير السيارات بتوظيف موظف أجنبي واحد لتولي الأمور الفنية.

وأضافت المصادر، أن اللجنة تلقت عدة طلبات من مستثمرين في قطاع تأجير السيارات بأن يتولى الأمور المتعلقة بالاستلام والتسليم موظف أجنبي؛ لعدم توفر مواطنين لديهم خبرة في هذا الأمر، مشيرة إلى أن وزارة العمل وعدتهم بدراسة طلبهم.

يذكر أن وزارة العمل قد أصدرت قراراً بتوطين منافذ تأجير السيارات، وحصر العمل فيها على المواطنين فقط، مبينة أن القرار يشمل 4 مهن؛ وهي المحاسبة والإشراف والمبيعات والاستلام والتسليم، وبدأ تطبيق القرار في الأول من شهر رجب الجاري.