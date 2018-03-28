خادم الحرمين يوافق على صرف مكافأة 2000 دولار للطلاب المبتعثين

حمود العنزي (صدى):

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على مارفعه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بخصوص صرف مكافأة مالية بمبلغ الفي دولار لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم.

كما وافق خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه سمو ولي العهد بإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الجامعات في جميع دول العالم بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مِن مَن أكملوا الشروط اللازمة.