ولي العهد: المملكة تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها

عادل الحربي (صدى):

كشف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة، وسيادة القانون، موضحا أن المشكلات في الشرق الأوسط هي مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة، وتنتهك بشكل صارخ كل القوانين الأممية في تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفي الترويج لأيديولوجيات عابرة للحدود ‏ليس لها علاقة بالمصالح الوطنية.

وأشار سموه في كلمته عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك إلى أن المملكة تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط ‏لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسط، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المملكة عضو فعال، ومساهم عبر التاريخ في حماية مصالح الأمم المتحدة وملتزمة بقوانينها منذ القدم.