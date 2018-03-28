فوائد لاتعرفها عن البصل المشوي

متابعات(صدى):

يحتوي البصل على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كما يعمل على خفض الكولسترول، ويحارب الجلطات وغيرها من الفوائد العديدة.

لكن لا يعلم الكثير عن فوائد البصل المشوي، التي أكد عليها الأطباء فهو له الكثير من الفوائد الهامة للجسم ، منها أنه يساعد على النوم والتخلّص من الأرق،ويعمل على تقوية الدورة الدموية في جسم الإنسان، ويحافظ على الشرايين ويقويها.

ويفيد تناول البصل المشوي في الوقاية من خطر الإصابة بالجلطات الدماغية، وتخليص الجسم من السموم والبكتيريا.