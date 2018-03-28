تفاصيل كارثة مالية تنتظر منتخب إنجلترا بسبب كرة كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

يواجه منتخب إنجلترا عدد كبير من المشاكل مع كرة كأس العالم التى من المقرر أن تُلعب بها مباريات مونديال روسيا 2018 الذى سينطلق فى 14 يونيو، وينتهى فى 15 يوليو المقبلين.

فحتى الآن منتخب إنجلترا مجبر على التدرب بكرات شركة “نايكي” الأمريكية التي تقوم برعايته، إذ أن العقد المبرم بينه وبين الشركة المذكورة كما ينص على وجوب ارتداء ملابس الشركة في التدريبات والمباريات فإنه ينص أيضًا على أنه لا يجوز للإنجليز التدرب بكرات الشركات المنافسة، حتى ولو كانت كرة “تلستار” المُصممة من قِبل شركة “أديداس” الألمانية، والتى ستُستخدم فى كأس العالم.

وذكرت صحيفة “صن” الإنجليزية أن العقد “المُربح” المُبرم بين منتخب إنجلترا و”نايكي” والذي يحصل بموجبه الإنجليز على 34 مليون جنيه إسترليني سنويًا ينص على أن منتخب الأسود الثلاث لا يحق له استخدام كرة كأس العالم إلا فى آخر مباراة ودية له قبل المشاركة فى كأس العالم، وهو ما يعنى أن لاعبى إنجلترا لن يكون لديهم أى فرصة للاعتياد على كرة المونديال إلا فى مباراة ودية واحدة فقط قبل انطلاق البطولة.

فعلى سبيل المثال عندما لعبت إنجلترا منذ أيام أمام هولندا وفازت عليها 1 / 0 لُعبت المباراة بكرة “نايكى” نظرًا لأن الطواحين أيضًا لديهم عقد مع الشركة الأمريكية، كما أن مباراة الليلة أمام منتخب إيطاليا سوف تُلعب بكرة “Nike Ordem V”، وهو نفس الحال بالنسبة لمباراة الإنجليز أمام نيجيريا فى 2 يونيو المقبل، فى حين أن منتخب البرتغال مثلاً وهو متعاقد مع شركة “نايكى” أيضًا لعب مباراتيه أمام مصر وهولندا بكرة كأس العالم.

وستكون الفرصة الوحيدة بالنسبة للاعبى إنجلترا من أجل ملامسة كرة كأس العالم فى المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب كوستاريكا، والمقرر لها 7 يونيو المقبل.