خالد الغندور يطالب يإيقاف مرتضى منصور رئيس ” الزمالك “

نواف السالم(صدى):

هاجم الإعلامي خالد الغندور عبر برنامجه ” الغندور والجمهور ” على قناة ” LTC ” مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وطالب الغندور ، بإيقاف مرتضى منصور، وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر إيقاف برنامج ” ملعب الشريف ” المذاع عبر قناة ” LTC ” بعدما شهد البرنامج تجاوزات من مرتضى منصور ضد عدد من الرموز الرياضية.

وأضاف الغندور: “سبب إيقاف البرنامج هو مداخلة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي تطاول على عدلي القيعي، وألمح للإساءة إلى محمود الخطيب (رئيس الأهلي)”.

وتابع خالد الغندور: “طالما عندي السلطة على إيقاف مذيع وإنذار قناة، لماذا لا يخرج قرارًا إيقاف رئيس الزمالك عن اللقاءات والمداخلات لفترة معينة مع إيقاف البرنامج أيضا؟ “.