في الانتخابات المصرية..مراقبة أمريكية ترقص أمام إحدى اللجان

القاهرة(صدى):

أندمجت إحدى المُراقبات الأمريكيات، أمام إحدى اللجان الانتخابية بمصر،في وصلة رقص، مع إحدى المواطنات المصريات، معربة عن فرحتها لفرحة المصريون والمصريات بقدرتهم على الإدلاء بأصواتهم بحرية.

وأكدت المراقبة الأمريكية أن التصويت لا يتعلق بالأحزاب أو السياسات بقدر ما يتعلق بأن يصوت المواطنون بحرية وبدون إجبار.

وقالت : ” المواطنون من كل الأعمار يُعبّرون بكبرياء وفرحة عن قدرتهم على التصويت بحرية، الديمقراطية ليست عن السياسات والحزب، إنها عن أن يصوّت الأشخاص باختيارهم بلا إجبار”.