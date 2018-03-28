الخضيري يحذر من الهاشتاقات الساخرة من أبناء وبنات الوطن
حذر فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، من الاستهانة بالوسوم والرسائل التي تسخر من أبناء وبنات الوطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الخضيري: ” يجب أن لا نستهين بالهاشتاقات والرسائل التي تتنقص وتسخر من أبناء وبنات الوطن، فهي تخلق تصور نمطي في العقل الباطن يقوم بعض أفراد المجتمع بالتصرف بناءاً عليه “.
وأضاف : ” هذا أمر يستطيع ملاحظته العاملون في مجال الإرشاد الأُسَري. لذالك كن مبادراً بعدم المشاركة فيها وتجاهلها “.
abdul[ عدد التعليقات: 1016 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبتُ انو بيقول الهشتاغات الساخرة تسبب السرطان. الحمد لله ماقال.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 1 ساعة
الهاشتاقات الساخرة
او السياسية خلفها
شبكات اجرامية تدعمها
اولهم قطر وثانيا ايران
بهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد
ولكن من سار معهم لا ردهـ الله
وراء الشمس ومن حذر منهم وتجنبهم
استأمن ع نفسه ووطنه فتنهم وشرورهم
نسأل الله ان يديم ع نعمة الأمن والأمان
وان يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة
قيادة آل سعود حفظهم الله