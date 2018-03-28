الخضيري يحذر من الهاشتاقات الساخرة من أبناء وبنات الوطن

علي العنزي(صدى):

حذر فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، من الاستهانة بالوسوم والرسائل التي تسخر من أبناء وبنات الوطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الخضيري: ” يجب أن لا نستهين بالهاشتاقات والرسائل التي تتنقص وتسخر من أبناء وبنات الوطن، فهي تخلق تصور نمطي في العقل الباطن يقوم بعض أفراد المجتمع بالتصرف بناءاً عليه “.

وأضاف : ” هذا أمر يستطيع ملاحظته العاملون في مجال الإرشاد الأُسَري. لذالك كن مبادراً بعدم المشاركة فيها وتجاهلها “.