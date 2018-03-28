القبض على مصري يحرض الأطفال على قتل غير المسلمين

روما(صدى):

تمكنت السلطات الإيطالية، من ضبط رئيس جمعية إسلامية من أصول مصرية بتهمة الترويج للإرهاب بين الأطفال وتحريضهم على قتل ” الكفار “.

وأعلنت إدارة مكافحة الإرهاب الإيطالية، أن الموقوف يدعى عبد الرحمن محيي الدين مصطفى، إيطالي الجنسية، من أصول مصرية يبلغ من العمر 59 عامًا، ومتزوج من إيطالية 79 عامًا.

ويواجه تهمة ممارسة أنشطة متصلة بالإرهاب الدولي وتعليم مبادئ الحرب الدينية للأطفال، وتم أعتقاله بناء على قرار من النائب العام نظرا للخطورة التي يشكلها على الأمن العام.

وأوضحت الإدارة أنه قام بمتابعة أخبار تنظيم داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأشاد أكثر من مرة في صفحته بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.