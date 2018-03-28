هل يشارك مارسيال مع فرنسا في كأس العالم؟

ماجد محمد(صدى):

أثار أنطوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزى، الشكوك بين جماهير منتخب فرنسا، حول إمكانية مشاركته مع الديوك في كأس العالم 2018.

ونشرت صحيفة “فرانس فوتبول” عبر موقعها الإلكترونى استطلاعا بين قرائها حول مستقبل النجم الشاب وإمكانية مشاركته مع منتخب فرنسا فى كأس العالم الصيف المقبل بروسيا، وجاءت النتائج متقاربة بين نعم ولا بين المشاركين.

ولم يشارك مارسيال بانتظام مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي تحت قيادة مورينيو، وبالتالى تغيب عن المنتخب الفرنسى فى الفترة الأخيرة وشارك فى ودية ألمانيا فى نوفمبر الماضى، ولم يشارك فى تصفيات كأس العالم منذ أكتوبر 2016.

ويقع المنتخب الفرنسى فى المجموعة الثالثة بكأس العالم 2018 مع أستراليا وبيرو والدنمارك، وسيبدأ مشوراه بالمسابقة أمام أستراليا فى 16 يونيو المقبل.