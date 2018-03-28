علي القحطاني (صدى):

أعلنت إدارة الجوزات عن شروط تسجيل بلاغات الهروب ضد العمالة المنزلية إلكترونيا.

وتضمنت الشروط، أن تكون الإقامة سارية المفعول والبلاغ لمرة واحدة فقط على كل مكفول، مع عدم إمكانية إلغاء البلاغ من أبشر، لكن بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يوما من البلاغ.

وأوضحت ألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي صادرة للعامل، مشيرة إلى أنه في حال تجاوزت مدة البلاغ الـ15 يوما لا يتم إلغاؤه ويحول المقيم لقائمة المراقبة ويرحل ويمنع دخوله للمملكة.

وأشارت الجوازات إلى إمكنية الاستعلام من منصة أبشر، عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيا، موضحة أن رسوم نقل الكفالة في المرة الرابعة 6 آلاف ريال.