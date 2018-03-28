اسبانيا تكتسح الأرجنتين 6 – 1 في مباراة ودية وفي غياب ميسي

ماجد محمد(صدى):

اقتنص المنتخب الإسباني فوزاً من نظيره المنتخب الأرجنتيني “6-1” في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد، فى إطار الاستعداد لكأس العالم.

وغاب عن المباراة أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، بعدما قرر المدرب خورخي سامباولي إراحته من مباراة اليوم.

تقدم دييجو كوستا فى الدقيقة 13 للمنتخب الإسباني، وأضاف إيسكو الثانى فى الدقيقة 27، قبل أن يقلص نيكولاس أوتاميندي الفارق للتانجو فى الدقيقة 39 من عمر المباراة، لينتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وفى الشوط الثانى أضاف إيسكو الهدف الثالث فى الدقيقة 52 ثم سجل تياجو ألكانتارا الرابع فى الدقيقة 55، وسجل ياجو إسباس الخامس فى الدقيقة 73، قبل ان يعود إيسكو ويسجل الثالث له والسادس للماتادور فى الدقيقة 74.

ويقع المنتخب الإسباني فى المجموعة الثانية بكأس العالم، بجانب منتخبات البرتغال، وإيران والمغرب، فيما يقع المنتخب الأرجنتيني بالمجموعة الرابعة بجانب أيسلندا، وكرواتيا بالإضافة إلى نيجيريا.